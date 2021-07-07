Santos vence o Athletico-PR e assume a sexta colocação do Brasileirão

O Santos manteve o bom retrospecto como mandante e venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Peixe foram marcados por Marcos Guilherme e Zé é Ivaldo (contra).
Com o resultado, o Santos subiu para a sexta colocação na classificação, com 15 pontos ganhos. Na próxima rodada, sábado, o Peixe faz o clássico contra o Palmeiras, no Allians Parque.
O jogo
O Athletico-PR teve as primeiras chances no jogo. Aos nove minutos, Vitinho cruzou da esquerda, Matheus Babi ganhou pelo alto de Moraes e cabeceou por cima do gol. Aos 11, após outro cruzamento da esquerda, Matheus Babi dominou no peito e chutou cruzado, mas a bola saiu à direita do gol.
A primeira grande chance do Santos saiu aos 16 minutos. O Athletico-PR saiu jogando errado, Jean Mota aproveitou e deu ótimo lançamento para Marcos Guilherme. O meia-atacante chutou da entrada da área e o goleiro Santos fez boa defesa para evitar o gol do Peixe. Aos 18, em outra roubada de bola do Peixe, Gabriel Pirani chutou da entrada da área e o goleiro do Athletico-PR fez outra grande defesa para salvar o time.
O Santos voltou a ameaçar aos 29 minutos. Lucas Braga deu bom passe para Gabrel Pirani, que bateu cruzado de dentro da área, mas errou o alvo.
O primeiro gol saiu aos 30 minutos. Marinho soltou a bomba de fora da área, o goleiro Santos espalmou para a lateral, Madson chegou com velocidade no rebote e tocou para o meio. Marcos Guilherme só teve o trabalho de empurrar para o gol.
O Athletico-PR teve uma grande chance de empatar aos 40 minutos. Vitinho ganhou na corrida de Luiz Felipe e saiu sozinho na cara do goleiro João Paulo, mas chutou fraco e o goleiro do Peixe fez boa defesa. O empate saiu aos 45 minutos. Abner ganhou de Madson pelo alto, a bola sobrou para Vitinho, que cruzou da esquerda, Fernando Canesin empurrou para o gol.
O Santos voltou a ficar em vantagem logo aos quatro minutos do segundo tempo. Gabriel Pirani fez boa jogada pela direita dentro da área e cruzou, o zagueiro Zé Ivaldo tentou tirar no segundo pau e marcou contra.
Depois do gol, o jogo esfriou. O Santos passou a administrar a vitória e o Athletico-PR saiu para o ataque, mas abusou dos erros de passes e não conseguiu vencer o sistema defensivo do Peixe.
Nos acréscimos, em jogada confusa, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Santos em uma bola que bateu no zagueiro Thiago Heleno, mas o VAR chamou o árbitro e anulou a penalidade.
FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 1 ATHLETICO
Data e hora: 06 de julho de 2021, às 19h30minLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Gols: Marcos Guilherme (30'/1ºT) (1-0), Fernando Canesin (45'/1ºT)(1-1), Zé Ivaldo, contra (4'/2ºT)(2-1)Cartões amarelos: Kaiky e Luiz Felipe (SAN) e Thiago Heleno e Renato Kayser (ATH)
Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota (Vinícius Balieiro, aos 45'/2ºT) e Gabriel Pirani (Carlos Sánches, aos 27'/2ºT); Marinho (Ângelo, aos 45'/2ºT), Lucas Braga (Vinícius Zanocelo, aos 37'/2ºT) e Marcos Guilherme (Marcos Leonardo, aos 37'/2ºT). Técnico: Márcio Araújo
Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (David Terans, aos 12'/2ºT); Marcinho (Kelvin, aos 12'/2ºT), Richard, Christian (Léo Citadini, aos 23'/2ºT), Vitinho e Abner; Fernando Canesin (Nikão, aos 12'/2ºT) e Matheus Babi (Renato Kayser, aos 23'/2ºT). Técnico: Antônio Oliveira