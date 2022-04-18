Santos vence duas partidas seguidas pela primeira vez em seis meses

O Santos voltou a vencer duas partidas seguidas pela primeira vez em seis meses. A equipe de Fabián Bustos venceu a Universidad Católica por 3 a 2 pela Sul-Americana no meio da semana e venceu o Coritiba por 2 a 1 pelo Brasileiro neste domingo (17), ambas na Vila Belmiro.A última vez que o Peixe tinha conseguido uma sequência de duas vitórias seguidas foi em outubro em jogos pelo Brasileiro 2021. Na ocasião, o time venceu o Fluminense por 2 a 0 na Vila e o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. O Alvinegro precisava somar pontos pois estava brigando contra o rebaixamento na competição.