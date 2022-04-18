Santos vence duas partidas seguidas pela primeira vez em seis meses

O Santos voltou a vencer duas partidas seguidas pela primeira vez em seis meses. A equipe de Fabián Bustos venceu a Universidad Católica por 3 a 2 pela Sul-Americana no meio da semana e venceu o Coritiba por 2 a 1 pelo Brasileiro neste domingo (17), ambas na Vila Belmiro.A última vez que o Peixe tinha conseguido uma sequência de duas vitórias seguidas foi em outubro em jogos pelo Brasileiro 2021. Na ocasião, o time venceu o Fluminense por 2 a 0 na Vila e o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. O Alvinegro precisava somar pontos pois estava brigando contra o rebaixamento na competição.
Agora o Santos enfrenta o Coritiba na quarta-feira, no Couto Pereira, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em busca da terceira vitória seguida.O Peixe venceu três seguidas pela última vez junho de 2021, justamente com jogos na Copa do Brasil. A equipe venceu o Juazeirense pelas oitavas nos duelos de ida (em Juazeiro) e volta (na Vila Belmiro) com placar agregado de 6 a 0, mas também a Chape por 1 a 0 na Arena Condá pelo Brasileiro.