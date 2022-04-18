Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos vence duas partidas seguidas pela primeira vez em seis meses

Peixe bateu a Universidad Católica na quarta e o Coritiba neste domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:13

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:13

O Santos voltou a vencer duas partidas seguidas pela primeira vez em seis meses. A equipe de Fabián Bustos venceu a Universidad Católica por 3 a 2 pela Sul-Americana no meio da semana e venceu o Coritiba por 2 a 1 pelo Brasileiro neste domingo (17), ambas na Vila Belmiro.A última vez que o Peixe tinha conseguido uma sequência de duas vitórias seguidas foi em outubro em jogos pelo Brasileiro 2021. Na ocasião, o time venceu o Fluminense por 2 a 0 na Vila e o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. O Alvinegro precisava somar pontos pois estava brigando contra o rebaixamento na competição.
Agora o Santos enfrenta o Coritiba na quarta-feira, no Couto Pereira, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em busca da terceira vitória seguida.O Peixe venceu três seguidas pela última vez junho de 2021, justamente com jogos na Copa do Brasil. A equipe venceu o Juazeirense pelas oitavas nos duelos de ida (em Juazeiro) e volta (na Vila Belmiro) com placar agregado de 6 a 0, mas também a Chape por 1 a 0 na Arena Condá pelo Brasileiro.
Crédito: SantosvenceuoCoritibapor2a1nestedomingo,naVilaBelmiro(Foto:Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados