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Santos vê semana decisiva para acertar acordo com Bruno Marques

Atleta de 21 anos espera um contato por parte do Peixe na próxima segunda para assinar o novo contrato. O estafe do centroavante também confia em um acerto entre as partes...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 06:35

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 06:35
Crédito: Bruno Marques, atacante do Santos (Ivan Storti/Santos
O Santos tem até o próximo dia 31 de dezembro para entrar em um acordo e comprar o atacante Bruno Marques, de 21 anos. O Peixe recebeu o 'ok' do departamento jurídico e vê o negócio encaminhado.
Bruno Marques espera um contato por parte do Santos na próxima segunda-feira para assinar o novo contrato. O estafe do centroavante também confia em um acerto entre as partes. Mesmo com a transição na presidência do Alvinegro, as conversas continuaram somente com o diretor Jorge Andrade.
Com a promoção ao profissional e os gols, há clubes monitorando a situação de Bruno, que pensa em continuar e evoluir no Santos. A compra está no valor de R$ 600 mil junto ao Lagarto-SE, detentor do seus direitos econômicos.
>> VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOAntes, caso assinasse, a diretoria do Santos temia um possível problema no registro, que faria o novo contrato ser registrado somente 48 horas depois no BID (Boletim Informativo Diário). Sem este risco, o jogador pode ser opção de Cuca para as partidas.
Em seis jogos com o time principal, o atacante já marcou dois gols, contra Flamengo e Sport - este último quando a partida ainda estava empatada em 2 a 2.

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