Santos vê semana decisiva para acertar acordo com Bruno Marques

Crédito: Bruno Marques, atacante do Santos (Ivan Storti/Santos

O Santos tem até o próximo dia 31 de dezembro para entrar em um acordo e comprar o atacante Bruno Marques, de 21 anos. O Peixe recebeu o 'ok' do departamento jurídico e vê o negócio encaminhado.

Bruno Marques espera um contato por parte do Santos na próxima segunda-feira para assinar o novo contrato. O estafe do centroavante também confia em um acerto entre as partes. Mesmo com a transição na presidência do Alvinegro, as conversas continuaram somente com o diretor Jorge Andrade.

Com a promoção ao profissional e os gols, há clubes monitorando a situação de Bruno, que pensa em continuar e evoluir no Santos. A compra está no valor de R$ 600 mil junto ao Lagarto-SE, detentor do seus direitos econômicos.

>> VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOAntes, caso assinasse, a diretoria do Santos temia um possível problema no registro, que faria o novo contrato ser registrado somente 48 horas depois no BID (Boletim Informativo Diário). Sem este risco, o jogador pode ser opção de Cuca para as partidas.