Santos vê Meninos da Vila 'tomarem conta' do setor defensivo da equipe

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos vem utilizando muitos jogadores da base na temporada. Presença constante no meio-campo e no ataque, os Meninos da Vila também vem marcando presença no setor defensivo.

No gol, com o litígio de Everson, o Peixe conta com três jovens da base: Vladimir, titular da posição, João Paulo e Jonh. Já entre os zagueiros, três dos cinco que fazem parte do elenco são criados nas categorias de base santista: Lucas Veríssimo, Alex Nascimento e Wagner Leonardo.

O técnico Cuca elogiou João Paulo e Alex, que atuaram diante do Athletico.

- Jogou um menino que estreou no profissional. É um zagueiro canhoto, que jogou com outro zagueiro canhoto. Entrou em um momento dificílimo, de jogo empatado em 0 a 0, sem nem sequer ter treinado. O goleiro, da mesma forma -disse o treinador.

Vladimir subiu aos profissionais em 2009 e ficou na reserva por um bom tempo até ter chances no Paulistão de 2015, após a lesão de Vanderlei. O jogador é pentacampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Ele fez 66 jogos pelo Peixe.

Já João Paulo entrou logo no começo da partida contra o Athletico substituindo Vladimir, machucado. Ao longo da partida, defendeu um lance perigoso de Léo Cittadini e não teve culpa no gol sofrido. Com o titular machucado, o arqueiro deve ganhar sequência na meta santista.

Na zaga, Lucas Veríssimo já é unanimidade entre os torcedores santistas há muito tempo. Com 160 jogos disputados pela equipe, o camisa 28 foi promovido ao elenco principal do Peixe em janeiro de 2016, vencendo o Paulistão daquela temporada. Veríssimo ainda venceu a Bola de Prata após o Campeonato Brasileiro do ano passado.

Estreando no profissional no último domingo, Alex Nascimento agradou a torcida e a comissão técnica de Cuca. Aos 21 anos, o jogador foi promovido ainda nesta temporada sob o comando de Jesualdo Ferreira e deve ganhar sequência na equipe titular diante do Sport. Já Wagner Leonardo subiu aos profissionais ainda no ano passado, com Jorge Sampaoli. Ele estreou em março do ano passado, na vitória sobre o América de Natal, por 4 a 0.