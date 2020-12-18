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futebol

Santos vai reinaugurar ginásio e quadra terá nome de Falcão, rei do Futsal

A reinauguração ocorrerá neste sábado, às 12h. Maior jogador da modalidade, atleta atuou pelo Alvinegro e conquistou a Liga de Futsal
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LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 16:12

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:12

Crédito: Ginásio Athiê Jorge Cury, na Vila Belmiro (Santos FC
O Santos vai reinaugurar o ginásio Athiê Jorge Cury, localizado na Vila Belmiro. A quadra de futsal será chamado "Falcão", em homenagem ao Rei do Futsal.
A reinauguração ocorrerá neste sábado, às 12h. No começo do ano, sob gestão de José Carlos Peres, o ginásio era usado para estacionamento de carros da torcida visitante.
Maior jogador da modalidade, Falcão atuou pelo Santos em 2011, conquistando a Liga Futsal. Ele foi artilheiro da competição com 32 gols.
O ginásio também é usado para as votações do clube, como as presidenciais. Antes, as categorias de base do futsal treinavam no local.

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