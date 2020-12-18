Santos vai reinaugurar ginásio e quadra terá nome de Falcão, rei do Futsal

Crédito: Ginásio Athiê Jorge Cury, na Vila Belmiro (Santos FC

O Santos vai reinaugurar o ginásio Athiê Jorge Cury, localizado na Vila Belmiro. A quadra de futsal será chamado "Falcão", em homenagem ao Rei do Futsal.

A reinauguração ocorrerá neste sábado, às 12h. No começo do ano, sob gestão de José Carlos Peres, o ginásio era usado para estacionamento de carros da torcida visitante.

Maior jogador da modalidade, Falcão atuou pelo Santos em 2011, conquistando a Liga Futsal. Ele foi artilheiro da competição com 32 gols.