Santos vai receber premiação milionária do Brasileirão

O Santos encerrou o Campeonato Brasileiro 2021 na 10ª colocação e vai receber cerca de R$ 18,1 milhões de premiação. A equipe de Fábio Carille ainda se classificou para a fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. Peixe fez 50 pontos com 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas somando 35 gols marcados e 40 sofridos nas 38 rodadas.Além disso, o Alvinegro já embolsou R$ 7,2 milhões pelos jogos transmitidos pela Globo em TV aberta neste ano válidos pelo Brasileiro. A participação da Sul-Americana também pode render premiações milionárias no ano que vem.Confira o ranking de premiação: