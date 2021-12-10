Santos vai receber premiação milionária do Brasileirão

O Santos encerrou o Campeonato Brasileiro 2021 na 10ª colocação e vai receber cerca de R$ 18,1 milhões de premiação. A equipe de Fábio Carille ainda se classificou para a fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. Peixe fez 50 pontos com 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas somando 35 gols marcados e 40 sofridos nas 38 rodadas.Além disso, o Alvinegro já embolsou R$ 7,2 milhões pelos jogos transmitidos pela Globo em TV aberta neste ano válidos pelo Brasileiro. A participação da Sul-Americana também pode render premiações milionárias no ano que vem.Confira o ranking de premiação:
Campeão: R$ 33 milhõesVice-campeão: R$ 31,3 milhões3º colocado: R$ 29,7 milhões4º colocado: R$ 28 milhões5º colocado: R$ 26,4 milhões6º colocado: R$ 24,7 milhões7º colocado: R$ 23,1 milhões8º colocado: R$ 21,4 milhões9º colocado: R$ 19,8 milhões10º colocado: R$ 18,1 milhões11º colocado: R$ 15,5 milhões12º colocado: R$ 14,6 milhões13º colocado: R$ 13,7 milhões14º colocado: R$ 12,8 milhões15º colocado: R$ 11,9 milhões16º colocado: R$ 11 milhões