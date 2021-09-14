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Santos vai protestar pela escalação de Andreas Pereira contra o Flamengo

Volante do Flamengo não cumpriu a quarentena obrigatória para pessoas que passaram pelo Reino Unido e atuou contra o Peixe. Anvisa também pediu punição ao jogador...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 21:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 21:56
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O presidente do Santos, Andres Rueda, falou sobre o pedido de punição da Anvisa ao jogador Andreas Pereira pela participação na goleada do Flamengo por 4 a 0 diante do Santos, na Vila Belmiro, no dia 28 de agosto. O atleta, inclusive, fez um dos gols da equipe carioca na partida.Segundo o cartola santista, o Peixe deve apresentar nesta terça-feira para as autoridades a insatisfação pela escalação do jogador na partida.
- Pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. É meio que posição unânime do jurídico. Consultei outros clubes que viveram essa situação, como o Fluminense e Grêmio. Mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã entraremos com essa reclamação na CBF - disse o presidente Andres Rueda, em reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira.De acordo com nota oficial da agência, o jogador chegou ao Brasil no dia 20 de agosto e deveria cumprir 14 dias de quarentena por ter passado pelo Reino Unido. O volante não obedeceu o prazo. A CBF não se manifestou sobre o pedido até a noite deste sábado.
A Anvisa também notificou o Corinthians e o clube não poderá usar o meia William neste domingo diante do Atlético-GO pelo mesmo motivo.
A diretoria santista, porém, não crê que os pontas vão ser tirados do Flamengo e passados ao Santos. O jogador pode responder a um processo civil e penal.

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