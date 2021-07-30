Santos vai lançar projeto de "Tokenização" e visa arrecadar valor de até R$ 20 milhões

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos vai lançar até o final de setembro um projeto de tokenização de ativos futuros do clube, especialmente oriundos de mecanismos de solidariedade. O caminho já foi adotado pelo Vasco, que acertou uma parceria com o Mercado Bitcoin e lançou 500 mil tokens. O projeto será avaliado pelo Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira (2).O mecanismo de solidariedade da Fifa reserva 5% do valor de todas as transferências para os clubes formadores. No caso do Santos, alguns atletas atrelados ao projeto devem ser Neymar, Rodrygo, Lucas Veríssimo, Felipe Anderson, Gabigol, entre outros.

- Muito se fala na Tokenização. Nós estamos mexendo com isso. Você consegue implementar rapidamente e você não precisa colocar muito dinheiro para fazer. Esse é um modelo superinteressante. O mecanismo de solidariedade é uma receita futura provável de acontecer. É um ativo que fica lá morto e você pode criar alguma coisa para movimentar - afirmou o presidente Andres Rueda, em Live do canal do Diário do Peixe.Os investidores que comprare os Tokens terão lucro com a entrada dos valores do mecanismo em caso de transferências dos atletas.

- É difícil mensurar, mas pode variar de R$ 8 milhões a R$ 15 milhões. É volátil. Um produto desse com o Neymar podendo sair do PSG tem um valor altíssimo. O mesmo produto com o Neymar renovando com o PSG perde o valor. O que se fala de uma carteira dessa é de R$ 8 a R$ 20 milhões. Não tem custo, é dinheiro na veia - afirmou Rueda.

Apesar de ser "dinheiro na veia", Andres Rueda faz uma ressalva: o valor arrecadado não será utilizado para investimento em contratações.