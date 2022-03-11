Santos vai lançar novos uniformes em evento em Portugal

O Santos vai promover um evento de lançamento do novo uniforme em Portugal nos dias 19 e 20. Além disso, o clube vai promover uma série de ações no país junto a Binance, patrocinadora e parceira na ativação internacional, visando a campanha Santos no Mundo.A primeira ação acontece com a presença dos Ídolos Eternos do Peixe, Pepe e Lima, em Benfica, time com o qual o Santos protagonizou dois épicos jogos na disputa pelo Mundial Interclubes de 1962. O vice-presidente, José Carlos de Oliveira, representará o clube. O grupo será recebido pela direção benfiquista no Estádio da Luz, e o Alvinegro presenteará o clube português com uma obra que tem os moldes das pegadas dos eternos ídolos mundiais Pelé e Eusébio, que se enfrentaram na inesquecível decisão há 60 anos.

Na ocasião, Pelé marcou cinco gols nos dois jogos da final. Com o Maracanã lotado, o Santos venceu por 3 a 2, e no Estádio da Luz o alvinegro fez 5 a 2 em uma das maiores apresentações de um time de futebol. Eusébio jogou por 15 anos no Benfica, e é o maior ídolo e artilheiro da história do clube português. Foram 727 gols do “Pantera Negra” em sua trajetória encarnada, 11 títulos nacionais, cinco Taças de Portugal e um título da Taça dos Campeões Europeus, atual Champions League. Ele foi ainda o artilheiro da Copa do Mundo de 1966, com nove gols, e ganhou o prêmio Bola de Ouro um ano antes. Eusébio faleceu em janeiro de 2014, aos 71 anos.O Peixe é o primeiro clube brasileiro a promover um evento de lançamento de uniforme em outro país. O presidente Andres Rueda comemorou a ação.

- Com certeza será mais um momento histórico que o Santos protagonizará, lançando a camisa 2022 em solo europeu e, de uma forma especial, relembrando essa rica história do nosso Mundial. Isso demonstra o foco da nossa nova campanha, que o Santos é realmente do Mundo. Sempre foi nossa proposta e vamos intensificar cada vez mais a internacionalização da marca Santos - reforça Andres Rueda.

A apresentação dos uniformes 1 e 2 para a temporada 2022 terá transmissão pela Santos TV, a partir das 14h (horário de Brasília): youtube.com/santosfc. A Binance levará cinco proprietários de Fan Tokens do Santos Futebol Clube, vencedores do desafio promovido nas redes sociais, para a experiência internacional e, assim, celebrar os 60 anos do primeiro título mundial do Clube.