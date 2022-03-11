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futebol

Santos vai lançar novos uniformes em evento em Portugal

Peixe vai aproveitar para comemorar os 50 anos da conquista do primeiro Mundial...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 13:51

Publicado em 11 de Março de 2022 às 13:51

O Santos vai promover um evento de lançamento do novo uniforme em Portugal nos dias 19 e 20. Além disso, o clube vai promover uma série de ações no país junto a Binance, patrocinadora e parceira na ativação internacional, visando a campanha Santos no Mundo.A primeira ação acontece com a presença dos Ídolos Eternos do Peixe, Pepe e Lima, em Benfica, time com o qual o Santos protagonizou dois épicos jogos na disputa pelo Mundial Interclubes de 1962. O vice-presidente, José Carlos de Oliveira, representará o clube. O grupo será recebido pela direção benfiquista no Estádio da Luz, e o Alvinegro presenteará o clube português com uma obra que tem os moldes das pegadas dos eternos ídolos mundiais Pelé e Eusébio, que se enfrentaram na inesquecível decisão há 60 anos.
Na ocasião, Pelé marcou cinco gols nos dois jogos da final. Com o Maracanã lotado, o Santos venceu por 3 a 2, e no Estádio da Luz o alvinegro fez 5 a 2 em uma das maiores apresentações de um time de futebol. Eusébio jogou por 15 anos no Benfica, e é o maior ídolo e artilheiro da história do clube português. Foram 727 gols do “Pantera Negra” em sua trajetória encarnada, 11 títulos nacionais, cinco Taças de Portugal e um título da Taça dos Campeões Europeus, atual Champions League. Ele foi ainda o artilheiro da Copa do Mundo de 1966, com nove gols, e ganhou o prêmio Bola de Ouro um ano antes. Eusébio faleceu em janeiro de 2014, aos 71 anos.O Peixe é o primeiro clube brasileiro a promover um evento de lançamento de uniforme em outro país. O presidente Andres Rueda comemorou a ação.
- Com certeza será mais um momento histórico que o Santos protagonizará, lançando a camisa 2022 em solo europeu e, de uma forma especial, relembrando essa rica história do nosso Mundial. Isso demonstra o foco da nossa nova campanha, que o Santos é realmente do Mundo. Sempre foi nossa proposta e vamos intensificar cada vez mais a internacionalização da marca Santos - reforça Andres Rueda.
A apresentação dos uniformes 1 e 2 para a temporada 2022 terá transmissão pela Santos TV, a partir das 14h (horário de Brasília): youtube.com/santosfc. A Binance levará cinco proprietários de Fan Tokens do Santos Futebol Clube, vencedores do desafio promovido nas redes sociais, para a experiência internacional e, assim, celebrar os 60 anos do primeiro título mundial do Clube.
Crédito: AndresRuedadestacouoprojetodeinternacionalizaçãodamarca(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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