Santos vai inscrever o atacante Copete no Paulistão

O Santos terá um reforço caseiro para a disputa do Campeonato Paulista. Jonatan Copete será inscrito na competição nos próximos dias e poderá voltar a atuar pelo clube. O colombiano não joga uma partida há 10 meses, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno. Ele está treinando no Santos há mais de sete meses.

O nome de Copete ainda não está no BID, mas deve aparecer nos próximos dias. No caso do colombiano, a proibição não estava relacionada ao transferban da FIFA. O contrato de Copete não podia ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil estava fechada. Como a transferência de jogador veio do Chile, ela só foi liberada apenas dia 1º de março, quando abriu a primeira janela de 2021.Maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 26 gols, Copete não atua pelo Peixe desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ele foi emprestado ao Pachuca, do México, e repassado ao Everton, do Chile.