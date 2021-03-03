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futebol

Santos vai inscrever o atacante Copete no Paulistão

Maior artilheiro estrangeiro do clube, colombiano deve aparecer no BID nos próximos dias...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 11:58
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos terá um reforço caseiro para a disputa do Campeonato Paulista. Jonatan Copete será inscrito na competição nos próximos dias e poderá voltar a atuar pelo clube. O colombiano não joga uma partida há 10 meses, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno. Ele está treinando no Santos há mais de sete meses.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Copete já saiu no BID de hoje e pode jogar pelo Santos. É um processo diferente. Estava emprestado para fora e só poderia ser registrado dia 1º - explicou o presidente, em entrevista à Rádio Bandeirantes.
O nome de Copete ainda não está no BID, mas deve aparecer nos próximos dias. No caso do colombiano, a proibição não estava relacionada ao transferban da FIFA. O contrato de Copete não podia ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil estava fechada. Como a transferência de jogador veio do Chile, ela só foi liberada apenas dia 1º de março, quando abriu a primeira janela de 2021.Maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 26 gols, Copete não atua pelo Peixe desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ele foi emprestado ao Pachuca, do México, e repassado ao Everton, do Chile.
O Santos contratou Jonathan Copete em 2016 por R$ 5 milhões junto ao Atlético Nacional (COL). Ele tem 131 jogos com a camisa do Peixe. O contrato do jogador com o Santos termina no dia 30 de junho deste ano.

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