Santos vai homenagear o Rei Pelé na camisa na final da Copinha

O Santos vai homenagear o Rei Pelé, que vem passando por um tratamento de câncer, na camisa dos garotos que vão disputar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior diante o Palmeiras nesta terça-feira, às 10h, no Allianz Parque. Os uniformes terão na parte posterior traseira, acima dos números o #VIDALONGAAOREI e ainda uma coroa sobre a palavra Rei.- Não conseguimos e não podemos ver o Santos sem o Pelé, assim como o Pelé sem o Santos. São histórias que se entrelaçam e sempre temos que evidenciar, enaltecer, lembrar. Pelé e Santos são uma coisa só - afirmou fala o presidente Andres Rueda.

Desde o retorno do público aos estádios na reta final do ano passado, o Santos promove o "Minuto 10". Sempre no décimo minuto de jogo, um vídeo especial homenageando Pelé é exibido no telão, um momento aguardando pelos torcedores.O Santos disputa a final da Copinha na terça-feira. Para chegar na decisão, o Peixe passou por oito jogos. Nas duas primeiras fases teve 100% de aproveitamento, vencendo o Operário (2 a 1), o Rondoniense (3 a 0) e a Ferroviária (2 a 0). Na segunda fase, superou o Chapadinha (3 a 0). Na sequência voltou a enfrentar a Ferroviária, com empate em 0 a 0 e vitória nos pênaltis (5 a 4).

Nas oitavas, ganhou do Fluminense, por 2 a 1, e nas quartas, empatou com o Mirassol, tendo placar favorável nos pênaltis (3 a 1). Já na semi, garantiu a vaga na finalíssima, com vitória por 3 a 0, sobre o América-MG.