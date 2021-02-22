Santos vai estrear na Libertadores dia 9 de março. Veja o caminho

O Santos vai estrear na Copa Libertadores contra o Deportivo Lara, da Venezuela, no dia 9 de março, às 19:15 horas, na Vila Belmiro. A tabela está no site da Conmebol. O jogo de volta está previsto para o dia 16, também às 19h15min, na Venezuela.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO Peixe garantiu a oitava colocação no Campeonato Brasileiro e entra direto na segunda fase da pré-Libertadores. Se eliminar o clube venezuelano, o Alvinegro pega o vencedor de Universidade do Chile e San Lorenzo na terceira e última fase eliminatória antes da fase de grupos da Libertadores.
Será a primeira vez que o Santos disputará a fase de Pré-Libertadores. Caso seja eliminado pelo Deportivo Lara, o clube não terá mais competições sul-americanas na temporada. No entanto, caso supere o clube venezuelano e caia diante de Universidad do Chile ou San Lorenzo, o Peixe irá direto para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.A participação desse ano será a 16ª do Santos na Copa Libertadores. O clube é tricampeão do torneio e disputou outras duas finais, a última delas neste ano, diante do Palmeiras, no Maracanã.