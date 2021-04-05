Santos treina na tarde desta segunda no CT do River Plate

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O Santos já está na Argentina para enfrentar o San Lorenzo em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. A delegação viajou na noite deste domingo e já treina na tarde desta segunda, às 16 horas, no CT do River Plate.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO técnico Ariel Holan deve aproveitar para decidir os onze iniciais da partida. A principal dúvida do argentino é o substituto de Sandry, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada. A indicativa inicial é que Vinicius Balieiro entre no lugar de Sandry.