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futebol

Santos treina na tarde desta segunda no CT do River Plate

Técnico Ariel Holan deve confirmar o substituto de Sandry na atividade desta segunda...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:06

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 12:06
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos já está na Argentina para enfrentar o San Lorenzo em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. A delegação viajou na noite deste domingo e já treina na tarde desta segunda, às 16 horas, no CT do River Plate.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO técnico Ariel Holan deve aproveitar para decidir os onze iniciais da partida. A principal dúvida do argentino é o substituto de Sandry, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder o resto da temporada. A indicativa inicial é que Vinicius Balieiro entre no lugar de Sandry.
Além disso, o comandante santista ainda não tem Kaio Jorge no ataque, mas a grande novidade é a volta de Marinho, que fará sua estreia na temporada. Soteldo viajou para a Argentina, mas deve começar no banco de reservas por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia.O pimeiro duelo entre Santos e San Lorenzo acontece nesta terça-feira (6), às 21:30 horas, no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O jogo de volta acontece em Brasília no próximo dia 13.

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