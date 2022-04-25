Santos teve superávit de R$ 43 milhões em 2021, e Conselho Fiscal recomenda aprovação das contas

O Santos teve um superávit de R$ 43.935.139,00 em 2021, de acordo com balanço do clube obtido pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O parecer do Conselho Fiscal, que será apresentado e votado pelos conselheiros em reunião na próxima quarta-feira, recomenda a aprovação das contas do primeiro ano de gestão de Andres Rueda, mas aponta que os esforços para a melhoria da situação financeira do clube ainda não foram suficientes.De acordo com o balanço, o Santos teve R$ 406,8 milhões em arrecadação em 2021, sendo R$ 299,7 de receitas ordinárias (bilheteria, cotas de transmissão e publicidade) e R$ 107,1 milhões em receitas extraordinárias (repasse de direitos federativos).

Os custos com folha de pagamento do clube chegaram a R$ 206,9 milhões e o clube gastou R$ 34 milhões com despesas de aquisição de atletas (aqui entram os valores pagos por acordos feitos por contratações de jogadores de outras gestões). Além disso, o Peixe teve um gasto de R$ 120 milhões com despesas financeiras e contábeis, provisões, entre outros.O déficit acumulado (dívida) do Santos caiu de R$ 460 milhões para R$ 420 milhões. O passivo circulante do clube caiu de R$ 340,9 milhões para R$ 316,9 milhões.

Apesar de recomendar a aprovação das contas, o Conselho Fiscal apresentou uma ressalva referente aos valores gerados pelo acordo com o Mercado Bitcoin para a tokenização do mecanismo de solidariedade da Fifa. O CF entende que os valores deveriam ser considerados como "antecipação de receitas" e aponta que não existe regulamentação contábil e tributária desse tipo de operação e escreve:

"...somente o tempo dirá quem está certo nessa tipo de análise".