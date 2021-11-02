Santos teve prejuízo de R$ 24 mil na vitória sobre o Fluminense

O Santos teve prejuízo de R$ 24.825,64 na partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas do jogo foi de R$ 132.843,44 e dedução de R$ 29.092,20. Apesar da torcida do Peixe ter esgotado os ingressos pelo valor único de R$ 40, teve uma receita que rendeu R$ 137.110,00. Foram disponibilizados 8.014 ingressos.A vitória para a equipe carioca foi a terceira partida com público liberado. O Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios permitiu 50% da capacidade da Vila Belmiro, diante o Grêmio foi apenas 30% e até o clássico contra o Palmeiras deve ter 100% do público liberado.