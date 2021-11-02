Santos teve prejuízo de R$ 24 mil na vitória sobre o Fluminense

O Santos teve prejuízo de R$ 24.825,64 na partida contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas do jogo foi de R$ 132.843,44 e dedução de R$ 29.092,20. Apesar da torcida do Peixe ter esgotado os ingressos pelo valor único de R$ 40, teve uma receita que rendeu R$ 137.110,00. Foram disponibilizados 8.014 ingressos.A vitória para a equipe carioca foi a terceira partida com público liberado. O Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios permitiu 50% da capacidade da Vila Belmiro, diante o Grêmio foi apenas 30% e até o clássico contra o Palmeiras deve ter 100% do público liberado.
Somando todos os jogos do Santos como mandante no Brasileiro deste ano, o clube tem um prejuízo de R$ 859.308,5. As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Com a volta da arrecadação da bilheteria e o possível aumento da capacidade em outras partidas, o Santos vai voltar a ter menos prejuízo com os jogos em que é mandante.No Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.
Veja os jogos mandantes do Santos no Brasileiro de 2021:
Santos 3 x 1 Ceará – R$ 67.188,31Santos 0 x 0 Juventude – R$ 61.044,43Santos 2 x 0 São Paulo – R$ 67.582,69Santos 2 x 0 Atlético-MG – R$ 70.482,39Santos 0 x 0 Sport – R$ 71.237,27Santos 2 x 1 Athletico-PR – R$ 70.035,59Santos 0 x 1 Atlético-GO – R$ 64.793,81Santos 0 x 0 Corinthians – R$ 64.750,90Santos 2 x 2 Internacional – R$ 61.993,09Santos 0 x 4 Flamengo – R$ 67.043,52Santos 0 x 0 Bahia – R$ 62.415,72Santos 1 x 0 Grêmio – R$ 70.777,15Santos 0 x 2 América-MG – R$ 34.137,99Santos 2 x 0 Fluminense - R$ 24.825,64