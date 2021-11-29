Santos teve lucro de R$ 34 mil na partida contra o Fortaleza

O Santos teve um lucro de R$ 34.215,19 na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro na última quarta-feira. Foi o quarto jogo desde o início da pandemia do coronavírus em que o Peixe teve lucro na bilheteria.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas do jogo foi de R$ 153.573,62 e dedução de R$ 35.831,00. O Peixe teve uma receita de R$ 223.880,00.

A vitória sobre a equipe do Fortaleza foi a sétima partida com público liberado, a quarta com 100% da capacidade liberada. A torcida do Peixe esgotou os ingressos na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na derrota para o América-MG por 2 a 0, na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na derrota para o Palmeiras e na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense. Neste jogo o público total foi de 11.313.As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Com a volta da arrecadação da bilheteria, o Santos voltou a ter menos prejuízo com os jogos em que é mandante. No Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.