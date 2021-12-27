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futebol

Santos termina o ano com mais de 30% de aumento na base de sócios

Peixe teve um bom crescimento na temporada, especialmente após parceria...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 15:30

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 15:30

Desde a parceria com o Grupo End to End em setembro, o programa de sócios do Santos teve 17% de incremento da base de clientes inativos ou inadimplentes. Agora, o Santos beira 30 mil associados no programa Sócio Rei. No ano de 2021, um aumento de 32,1%. O faturamento bruto chegou, até novembro, a mais de 8 milhões de reais, resultado de campanhas para arrecadar novos participantes do programa ou recuperar inativos.- O Santos precisava de uma prospecção ativa do seu sócio, e encontramos na End to End a expertise em fazer esse trabalho de contatar o associado do Santos que, por algum motivo ou outro, parou de realizar os pagamentos e podem voltar para o quadro de sócios adimplentes do clube ao ser provocado - pontua o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.
- Foi muito especial desenvolver esse projeto com o Santos. Analisamos o comportamento da torcida via redes sociais, e vimos que ela estava disposta a colaborar com o clube, o que nos deu uma confiança ainda maior no sucesso. Em muito pouco tempo, conseguimos resgatar alguns sócios e aumentar a base atual do programa - celebra o diretor de relacionamento com o consumidor da End to End, João Roberto da Silva.A End to End é referência global em cogestão de planos de sócio-torcedor, com cases de sucesso em clubes como Atlético Mineiro (Galo na Veia) e Palmeiras (Avanti). Multipremiada, a empresa promove inteligência de negócios e arquitetura de soluções com expertise em engajamento de fãs e consumo do esporte, com amplo conhecimento em marketing digital, soluções contact center e B.I., pautado na gestão e desenvolvimento de pessoas, processos e tecnologias.
Crédito: RafaelSoareséoexecutivodemarketingdoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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