Santos termina o ano com mais de 30% de aumento na base de sócios

Desde a parceria com o Grupo End to End em setembro, o programa de sócios do Santos teve 17% de incremento da base de clientes inativos ou inadimplentes. Agora, o Santos beira 30 mil associados no programa Sócio Rei. No ano de 2021, um aumento de 32,1%. O faturamento bruto chegou, até novembro, a mais de 8 milhões de reais, resultado de campanhas para arrecadar novos participantes do programa ou recuperar inativos.- O Santos precisava de uma prospecção ativa do seu sócio, e encontramos na End to End a expertise em fazer esse trabalho de contatar o associado do Santos que, por algum motivo ou outro, parou de realizar os pagamentos e podem voltar para o quadro de sócios adimplentes do clube ao ser provocado - pontua o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.