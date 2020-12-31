Santos termina década com mais de mil gols marcados

No último domingo (27), o Santos fez o seu último jogo em uma década que começou com títulos importantes e se encerrou com uma seca de grandes conquistas. Contudo, o Peixe chegou a uma marca de 1.040 gols nesses 10 anos, o último anotado pelo artilheiro da atual temporada, Marinho, no empate em 1 a 1 contra o Ceará, pela 27a rodada do Brasileiro, na Vila Belmiro.

Com a paralisação do futebol entre março e junho, por conta da pandemia do novo coronavírus, e a temporada se encerrando no primeiro bimestre de 202, obviamente, o ano de 2020 foi o que menos o Santos fez: gols: foram 69 tentos anotados. No entanto, 2020 ainda fica na frente de 2018 no quesito média de gols, são 1,33 gols por jogo ante 1,20 há dois anos. Por curiosidade, em ambas sms temporadas o time foi treinado a maior parte do tempo por Cuca.No total desta década, o Santos fez 674 partidas oficiais, com 330 vitórias, 172 empates e 172 vitórias, um aproveitamento de 57,4%. E, se por um lado, a média de gols por foi de 1,54, a de tentos sofridos foi de 0,99, naa 671 vezes que os adversários foram às redes santistas.