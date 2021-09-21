Santos terá sete treinos antes do jogo contra o Juventude

O elenco do Santos se reapresenta na manhã desta terça-feira no CT Rei Pelé para a primeira semana cheia de treinos desde a chegada do técnico Fábio Carille ao clube.O treinador agendou sete atividades até a partida do próximo domingo, contra o Juventus, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em dois dias da semana, o Santos vai treinar em dois períodos, algo raro no clube na atual temporada.Confira a programação completa
Terça-feira (21)Treino às 10h no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 15h30 no CT Rei Pelé, em Santos.
Quarta-feira (22)Treino às 15h30 no CT Rei Pelé, em Santos.
Quinta-feira (23)Treino às 10h no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 15h30 no CT Rei Pelé, em Santos.
Sexta-feira (24)Treino às 15h30 no CT Rei Pelé, em Santos.
Sábado (25)Treino às 10h no CT Rei Pelé, em Santos.
Saída para Caxias do Sul durante a tarde.
Domingo (26)Juventude x Santos FC - 16h - Alfredo Jaconi - Campeonato Brasileiro.