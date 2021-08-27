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futebol

Santos terá Robson Reis na zaga contra o Flamengo, na Vila Belmiro

Luiz Felipe e Kaiky estão no Departamento Médico e são desfalques para Diniz...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:50
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos realizou nesta sexta-feira (27) o último treino de olho na partida contra o Flamengo, jogo que ocorrerá no sábado (28), às 19 horas, na Vila Belmiro, duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Na competição, o Peixe vem de empate com o Internacional, também na Vila Belmiro, jogo disputado no domingo passado. Já na quarta-feira o Santos perdeu para o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil.Os principais desfalques da equipe de Fernando Diniz para o duelo contra o time carioca são os zagueiros Luiz Felipe, diagnosticado com um discreto edema na região miotendinea da coxa, e Kaiky, com uma lesão de grau 2 no reto femoral. Marinho é outro problema: ele segue com um hematoma na coxa que o tirou dos últimos jogos.O goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho, e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita, são outros desfalques. Com a zaga totalmente desfalcada, Diniz vai ter que apelar mais uma vez para Meninos da Vila, apostando na dupla Robson Reis e Wagner Leonardo.Desta forma, o Peixe deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo.

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