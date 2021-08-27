Santos terá Robson Reis na zaga contra o Flamengo, na Vila Belmiro

O Santos realizou nesta sexta-feira (27) o último treino de olho na partida contra o Flamengo, jogo que ocorrerá no sábado (28), às 19 horas, na Vila Belmiro, duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Na competição, o Peixe vem de empate com o Internacional, também na Vila Belmiro, jogo disputado no domingo passado. Já na quarta-feira o Santos perdeu para o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil.Os principais desfalques da equipe de Fernando Diniz para o duelo contra o time carioca são os zagueiros Luiz Felipe, diagnosticado com um discreto edema na região miotendinea da coxa, e Kaiky, com uma lesão de grau 2 no reto femoral. Marinho é outro problema: ele segue com um hematoma na coxa que o tirou dos últimos jogos.O goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho, e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita, são outros desfalques. Com a zaga totalmente desfalcada, Diniz vai ter que apelar mais uma vez para Meninos da Vila, apostando na dupla Robson Reis e Wagner Leonardo.Desta forma, o Peixe deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo.