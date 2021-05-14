Santos terá programação especial para viagem à Bolívia

O Santos preparou uma logística especial para viajar à Bolívia, onde terça-feira enfrentará o The Strongest, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo é mais uma decisão para o clube que sonha em passar para a fase mata-mata da competição.O Peixe embarcará para Santa Cruz de La Sierra neste domingo (16), às 17 horas. Na segunda-feira (17), o time treinará no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, às 16 horas, em Santa Cruz de La Sierra. O elenco então ficará hospedado em Santa Cruz de La Sierra até o dia da partida, pela manhã.Na terça-feira (18), a delegação embarcará de Santa Cruz de La Sierra para La Paz, em voo fretado, às 10 horas, com chegada prevista para 11h30. Os jogadores então seguirão para o hotel para almoçar e depois para o estádio. O retorno ao Brasil será após o jogo, em voo fretado.O Santos renasceu na Copa Libertadores após duas vitórias seguidas - uma contra o próprio The Strongest e outra diante do Boca Juniors, por 4 a 0 e 1 a 0, respectivamente, ambas na Vila Belmiro. Nessa próxima decisão, o Peixe será comandado mais uma vez por Marcelo Fernandes, já que Fernando Diniz foi expulso na última rodada.