Santos terá podcast exclusivo com apresentação de André Vasco

O Santos anunciou nesta sexta-feira que terá, a partir de novembro, o seu próprio podcast, tornando-se o primeiro clube brasileiro a ter um programa exclusivo nesse formato. A estreia do “Santos Cast” está marcada para o dia 8 de novembro em episódios semanais de 120 minutos, sempre às segundas-feiras, com a apresentação de André Vasco.Os podcasts são programas de áudio. A grande vantagem é que o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais.Produzido pelo próprio apresentador em formato original em parceria com o time santista e a produtora Usina de Conteúdo, o Podcast é um produto comercial do Santos na geração de novas receitas, além da produção de conteúdo voltada aos torcedores e admiradores do Peixe.Os episódios serão transmitidos ao vivo todas as segundas, às 17 horas pelo YouTube e, logo em seguida, entram nas plataformas de streaming, como Spotify e Deezer. As entrevistas serão feitas em um estúdio na Vila Mariana, em São Paulo, com tecnologia de ponta e telão de LED de 180 graus que compõe o cenário.