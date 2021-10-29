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Santos terá podcast exclusivo com apresentação de André Vasco

Peixe é o primeiro clube brasileiro a ter um programa exclusivo nesse formato...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:43
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos anunciou nesta sexta-feira que terá, a partir de novembro, o seu próprio podcast, tornando-se o primeiro clube brasileiro a ter um programa exclusivo nesse formato. A estreia do “Santos Cast” está marcada para o dia 8 de novembro em episódios semanais de 120 minutos, sempre às segundas-feiras, com a apresentação de André Vasco.Os podcasts são programas de áudio. A grande vantagem é que o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais.Produzido pelo próprio apresentador em formato original em parceria com o time santista e a produtora Usina de Conteúdo, o Podcast é um produto comercial do Santos na geração de novas receitas, além da produção de conteúdo voltada aos torcedores e admiradores do Peixe.Os episódios serão transmitidos ao vivo todas as segundas, às 17 horas pelo YouTube e, logo em seguida, entram nas plataformas de streaming, como Spotify e Deezer. As entrevistas serão feitas em um estúdio na Vila Mariana, em São Paulo, com tecnologia de ponta e telão de LED de 180 graus que compõe o cenário.
A ideia dessa plataforma é contar além do que acontece entre as quatro linhas do campo e falar de outros assuntos, sem esquecer a paixão nacional que, obviamente, vai surgir entre as pautas.
“Levaremos entretenimento para as pessoas, um podcast pronto para entrevistar qualquer pessoa”, explica André. Com base em pesquisas, dados históricos e números estatísticos, a atração quer levar informação para torcedores de todo o mundo.
Novos públicos
A criação do “Santos Cast” vem de encontro à mudança editorial na parte de Comunicação do Santos, apostando em entretenimento profissional para se conectar com a nova geração de torcedores. Sob o guarda-chuva do Clube, a Santos TV está disponível no YouTube e no Facebook Watch.
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