Santos terá plano de sócio por R$ 10 e três projetos com Tokens

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Gerente de Marketing do Santos, Rafael Soares, participou de uma live no canal do Diário do Peixe no Youtube e contou os planos do clube neste setor. Entre vários assuntos debatidos, alguns destaques como Sócio Rei, Fun Token, aplicativo e homenagem ao Rei Pelé.Um dos assuntos mais importantes é novo programa de Sócio do clube. Segundo Rafael, o ticket médio do Santos é R$ 26, e o objetivo é deixar ainda mais barato com um plano de R$ 10.

- O fato dele ser barato, nada impede que a gente crie uma categoria mais barata. Está no nosso radar criar uma categoria de 10 reais para atingir os sócios do Santos que não estão no entorno da Vila e precisa ser atendido. Vai sofrer mudanças com categorias mais baratas e dos planos existentes, vão sofrer mudanças. Não é somente colocar uma mudança nova, não é isso. Nós vamos relançar o programa Sócio Rei com novas categorias - disse.

Segundo o gerente de Marketing, o plano já está no conselho, que precisa discutir o tema e aprovar para ser colocado em prática em 2022.- Vamos criar sim um plano mais barato. Isso já está no conselho, já está apreciando e na próxima reunião vai ser colocado. Vamos reestruturar para em 2022 lançar. Nós não queremos criar apenas um novo plano de R$ 10 reais para se tornar atrativo. Nós queremos, além disso, que tenha direto um TV por Streaming, login no novo APP, nova camisa... Para lançar de qualquer forma, estava pronto amanhã. Mas queremos um para que tenha benefícios - concluiu.

Rafael Soares também falou sobre uma futura homenagem ao Rei Pelé. Segundo ele, na volta do público aos estádios, o "Minuto 10" será lançado.