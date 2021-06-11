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Santos terá o mesmo time que venceu o Cianorte na terça-feira

Lucas Braga chegou a treinar no time titular, mas Marcos Guilherme sairá entre os 11...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 20:12

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 20:12

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Juventude, neste sábado (12), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de três vitórias seguidas, contra Cianorte, duas vezes pela Copa do Brasil, e Ceará, na rodada passada do Brasileirão.O atacante Lucas Braga, recuperado de lesão que o tirou dos últimos jogos da equipe, revezou nos treinamentos com Marcos Guilherme, mas ele seguirá fora do time. A ideia de Fernando Diniz é repetir a equipe que venceu o Cianorte na terça passada por 1 a 0, gol de Marcos Guilherme.Desta forma, o Peixe deve ter a seguinte formação: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho.

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