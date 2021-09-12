futebol

Santos terá muitos problemas na decisão diante do Athletico-PR

Robson Reis torceu o tornozelo diante do Bahia, Camacho já atuou na competição pelo Corinthians e Léo Baptistão não foi inscrito na Copa do Brasil...
LanceNet

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 12:00

Crédito: Reprodução/Santos
O Santos terá vários problemas para a partida da próxima terça-feira, contra o Athlético-PR, na Vila Belmiro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Fábio Carille não deverá contar com três titulares no empate em 0 a 0 diante do Bahia, neste sábado.O zagueiro Róbson Reis deixou o campo com um entorse no tornozelo e deve ficar fora do confronto de terça. O volante Camacho já atuou na competição pelo Corinthians e está fora, assim como o atacante Léo Baptistão, que foi registrado pelo Santos após o prazo de inscrição na Copa do Brasil.
Para piorar, Danilo Boza, que substituiu Robson Reis diante do Bahia, também não pode jogar a competição por ter atuado pelo Mirassol. Luiz Felipe e Kaiky estão lesionados e Emiliano Velázquez também não está inscrito na Copa do Brasil.-Já são problemas que aparecem e temos de buscar soluções para passar aos jogadores o quanto antes o que a gente vai fazer. Gosto de falar com os atletas dois dias antes e espero ter essas respostas - afirmou o treinador.
A única boa notícia para o técnico é que o atacante Diego Tardelli pode ficar à disposição pela primeira vez desde que chegou ao Peixe. O atacante pediu duas semanas para entrar em forma e o prazo coincide com o jogo de terça-feira.
O Santos perdeu a partida de ida por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

