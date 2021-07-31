Santos terá logística especial para jogos contra Chapecoense e Juazeirense

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em meio a uma maratona de jogos, o Santos terá uma logística especial para os dois próximos jogos da temporada, neste domingo diante da Chapecoense, em Chapeco, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e quinta-feira diante da Juazeirense, na Bahia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.O Peixe treinou na manhã deste sábado no CT Rei Pelé e embarca nesta tarde para Chapecó, para o confronto deste domingo. Após a partida, a delegação não voltará para Santos e treinará no CT da Chapecoense na manhã de segunda e de terça-feira.

Na terça à tarde, a delegação embarca de Chapecó diretamente para Petrolina. Na quarta, o Peixe fará o último treinamento para o confronto de volta da Copa do Brasil. Após o jogo, a delegação volta para Santos e começa a preparação para o clássico contra o Corinthians, domingo (8), na Vila Belmiro.O Santos ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos ganhos, e ainda não venceu como visitante. A Chapecoense é a lanterna da competição, com apenas quatro pontos e única equipe que ainda não venceu no Brasileirão.