Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos terá logística especial para jogos contra Chapecoense e Juazeirense

Peixe embarca neste sábado para Chapecó e de lá vai direto para o nordeste...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 13:46
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em meio a uma maratona de jogos, o Santos terá uma logística especial para os dois próximos jogos da temporada, neste domingo diante da Chapecoense, em Chapeco, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e quinta-feira diante da Juazeirense, na Bahia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.O Peixe treinou na manhã deste sábado no CT Rei Pelé e embarca nesta tarde para Chapecó, para o confronto deste domingo. Após a partida, a delegação não voltará para Santos e treinará no CT da Chapecoense na manhã de segunda e de terça-feira.
Na terça à tarde, a delegação embarca de Chapecó diretamente para Petrolina. Na quarta, o Peixe fará o último treinamento para o confronto de volta da Copa do Brasil. Após o jogo, a delegação volta para Santos e começa a preparação para o clássico contra o Corinthians, domingo (8), na Vila Belmiro.O Santos ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos ganhos, e ainda não venceu como visitante. A Chapecoense é a lanterna da competição, com apenas quatro pontos e única equipe que ainda não venceu no Brasileirão.
Na Copa do Brasil, o Peixe venceu o primeiro jogo contra a Juazeirense por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença na quinta-feira que garante a classificação para as quartas de final da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados