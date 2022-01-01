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futebol

Santos terá jogos transmitidos em até sete canais em 2022

Torcedor terá de acostumar com diferentes canais na cobertura do Peixe neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 17:39

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 17:39

O Santos vai disputar quatro competições em 2022 e pode ter jogos transmitidos em até sete canais. O Campeonato Paulista está previsto para o final de janeiro e a equipe tem estreia marcada contra o internacional de Limeira no dia 26 de janeiro. A Copa do Brasil tem início para o dia 23 de fevereiro, a Sul-Americana começa no dia 9 de março e o Brasileirão na primeira semana de abril.Uma das grandes novidades do Paulistão vai ser a transmissão das partidas na TV Record (TV aberta), pelo YouTube (Internet) e no HBO Max (TV Fechada). Nesta quinta, a Globo fechou acordo para transmitir a competição no pay-per-view (canal Premiere).
O Peixe fechou um acordo com a Globo para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro na TV fechada de 2022 a 2024. A Copa do Brasil também está incluída no pacote. Portanto, as partidas do Brasileirão e Copa do Brasil terão transmissão na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).Já a Copa Sul-Americana terá transmissão apenas pela Conmebol TV (pay-per-view). No final do ano passado, a Conmebol fechou um acordo com a Bandeirantes para criação de um canal exclusivo para a transmissão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, um formato inédito no Brasil e comum nas ligas americanas. Na última participação do clube da competição já teve jogos transmitidos no canal.
Crédito: SantosestánogrupoDdoCampeonatoPaulista(Foto:Reprodução/TwitterPaulistão

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