Santos terá casa de apostas como novo patrocinador máster

A PixBet, casa de apostas, será a nova patrocinadora máster do Santos para a temporada de 2022. A parceria deve ser anunciada pelo clube nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente no Máquina do Esporte e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.A empresa patrocina outros 15 clubes no país. Entre os times da Série A, ela patrocina o América-MG, Avaí, Flamengo e Goiás. Na Série B, são patrocinadores do Cruzeiro, Guarani, Ituano, Ponte Preta e Vasco. Sediada na Paraíba, a empresa também patrocina os times do estado. São eles: Auto Esporte, Botafogo, Campinense, São Paulo Crystal, Sousa e Treze.