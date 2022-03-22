Santos terá casa de apostas como novo patrocinador máster

A PixBet, casa de apostas, será a nova patrocinadora máster do Santos para a temporada de 2022. A parceria deve ser anunciada pelo clube nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente no Máquina do Esporte e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.A empresa patrocina outros 15 clubes no país. Entre os times da Série A, ela patrocina o América-MG, Avaí, Flamengo e Goiás. Na Série B, são patrocinadores do Cruzeiro, Guarani, Ituano, Ponte Preta e Vasco. Sediada na Paraíba, a empresa também patrocina os times do estado. São eles: Auto Esporte, Botafogo, Campinense, São Paulo Crystal, Sousa e Treze.
O DIÁRIO apurou que a PixBet deve pagar 50% a mais do valor que era pago pela SumUp, que encerrou seu contrato com o Peixe nesta terça-feira. O vínculo durou 12 meses e o clube recebeu cerca de R$ 10 milhões.Até o momento, o clube é patrocinado por: Philco, Brasilit, Quartzolit, Konami, Tek Bond, Corr Plastik, Binance, Kicaldo, Brahma, Umbro, Dafabet e Kodillar.