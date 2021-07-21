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futebol

Santos terá a volta de Felipe Jonatan e Jean Mota contra o Independiente

Lateral entra na vaga de Moraes, lesionado, e meia deve assumir a vaga de Gabriel Pirani...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 19:48
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou no CT do River Plate, em Buenos Aires, seu último treino antes da partida decisiva contra o Independiente, pelo jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana. No primeiro jogo, o Peixe venceu os argentinos na Vila Belmiro por 1 a 0, gol de Kaio Jorge.A grande novidade em relação aos relacionados para o duelo de ida é o retorno do goleiro John, que se recuperou de uma entorse no joelho. O arqueiro perdeu os jogos contra Grêmio, Sport, América, Athletico Paranaense, Palmeiras, Independiente e Red Bull Bragantino.
O lateral-esquerdo Moraes, que vinha sendo titular no time de Fernando Diniz nos últimos jogos, sofreu uma lesão de grau 1 na coxa na partida contra o clube de Bragança Paulista, no domingo, e está fora do confronto. A vaga deve voltar a ser de Felipe Jonatan.O meia Jean Mota, que cumpriu suspensão no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileiro, também está de volta ao time e deve ser titular.
O Santos que vai a campo é formado por: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.

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