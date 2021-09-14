Santos terá 14 desfalques para jogo decisivo contra o Athletico-PR. Veja a lista

O técnico Fábio Carille terá um grande desafio logo em seu segundo jogo como comandante do Santos. O Peixe encara o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.O jogo ganhou ainda mais destaque por conta do grande número de desfalques que o Santos vai ter. Ao todo, são 14 jogadores entre lesionados, não regularizados e 'proibidos' de jogarem a competição nacional pela equipe da Vila Belmiro.
Entre os lesionados, estão o goleiro John, Robson Reis, Luiz Felipe, Madson, Kaiky, John, Kevin Malthus, Sandry e Jobson. Os três zagueiros vinham sendo titulares nas partidas com o antigo técnico Fernando Diniz e, agora, com Carille, mas estão lesionados.
Carille também não poderá contar com outros três jogadores: o volante Camacho, o zagueiro Danilo Boza o lateral Moraes. O trio já atuou na competição por suas ex-equipes (Corinthians e Mirassol) e não podem fazer participação pelo Peixe.Os atletas não regularizados são Jandrei, Léo Baptistão e Velázquez. Os jogadores não foram inscritos a tempo da data final determinada pela CBF.
O Santos perdeu o primeiro jogo das quartas por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença nesta terça para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.
Veja a lista de desfalques do Santos e o motivo:
Jandrei - Não inscritoJohn - Em recuperação de cirurgiaMadson - Desconforto nas articulaçõesLuiz Felipe - Edema na coxaKaiky - Lesão de grau 2 no reto femoralVelázquez - Não inscritoRobson Reis - Entorse no tornozeloDanilo Boza - Já atuou pelo MirassolMoraes - Já atuou pelo MirassolCamacho - Já atuou pelo CorinthiansJobson - Em recuperação de cirurgiaSandry - Em recuperação de cirurgiaKevin Malthus - Em recuperação de cirurgiaLéo Baptistão - Não inscrito