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futebol

Santos tenta recuperar Marinho para duelo decisivo contra o Barcelona

Atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa e deve voltar na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 13:38

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:38

Crédito: Twitter/Santos FC
Sem Marinho desde a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, quando foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 constatada na coxa esquerda, a comissão técnica do Santos espera ter o principal jogador da equipe no jogo extremamente importante contra o Barcelona, no Equador, na próxima semana
- A gente torce que sim. Ele (Marinho) se recupera bem. Não houve problema, é uma recuperação sempre individual. O Santos tem um departamento médico extremamente competente. Marinho queria jogar, ele é nível de seleção e sabe que é importante. Não veio por não ter condições. Torcemos para se recuperar até Guayaquil - disse o Auxiliar Márcio Araújo, após a derrota para o The Strongest por 2 a 1.Marinho participou parcialmente do treino com bola no gramado do CT Rei Pelé, nesta sexta-feira (14), mas em decisão com a comissão técnica, foi decidido não arriscar o jogador nesta partida na Bolívia.
Para o duelho contra o Barcelona, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, a presença do camisa 11 é fundamental. O Santos precisa de uma vitória e combinação de resultados para avançar a próxima fase. A classificação para a Sul-Americana também está em jogo, embora o The Strongest tenha que tirar uma diferença de 7 gols contra o Santos no grupo em geral.

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