Messi marca gols históricos, vira maior goleador em Copas e classifica Argentina

Com uma série de jogadores em grandes clubes do futebol europeu e também embalada por uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia na primeira partida, a seleção austríaca prometia endurecer os jogos para os atuais campeões em comparação com a vitória folgada sobre os argelinos. A expectativa, porém, não demorou muito a cair por terra. Aos cinco minutos de jogo, Lautaro Martínez foi derrubado dentro da área pelo lateral direito Stefan Posch, para delírio da massa azul e branca que voltou a predominar nas arquibancadas do A&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, rebatizado durante a Copa como Dallas Stadium.





Messi pegou a bola e um mar de celulares nas arquibancadas dominadas pelos "hinchas" [como são conhecidos os torcedores argentinos] se preparou para registrar o momento histórico. O chute colocado, porém, saiu à esquerda da meta austríaca, para frustração geral no estádio.





Em seguida ao gol perdido, o craque coçou a cabeça com o olhar baixo, com um sorriso amarelo de lamentação, mas logo deixou claro que estava disposto a se redimir. Ele seguiu criando chances e levou perigo ao gol do arqueiro austríaco Alexander Schlager mais duas vezes, aos 18 e aos 31 minutos, sendo impedido no último instante em ambas pelo experiente zagueiro David Alaba, do Real Madrid.





Quando a primeira etapa -com direito a vaias da arquibancada para a pausa para hidratação- parecia que se encaminharia para o fim sem o gol tão esperado, ele finalmente saiu. Aos 37 min, o ex-Botafogo Thiago Almada arrancou pelo meio e abriu para o lateral esquerdo Molina, que cruzou rasteiro e encontrou Messi na entrada da grande área. O astro acertou um chute firme e rasteiro no canto direito, no contrapé de Schlager, e entrou de vez para a história dos Mundiais.





No início do segundo tempo, o time austríaco ainda tentou uma pressão inicial para reverter o placar e chegou a se aproximar do gol de Emiliano "Dibu" Martínez. Na melhor chance, aos 9 minutos, o goleiro argentino fez sua primeira grande defesa nesta Copa, impedindo que a cobrança de falta do meia Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, entrasse no ângulo esquerdo.





Nos acréscimos, o meia Wimmer ainda deu mais um susto nos aficionados argentinos, com uma cabeçada que passou triscando a trave de Dibu. Já no lance seguinte, porém, Messi aproveitou bate rebate dentro da pequena área austríaca, após rebote em chute de Julián Álvarez, e ampliou com um chute potente para o fundo das redes.





Com a vitória, a Argentina emenda a segunda vitória seguida e chega aos seis pontos na competição, assegurada assim na primeira fase do mata-mata.