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futebol

Santos tenta a contratação do volante Fernando Sobral, do Ceará

Negociação esbarra nos valores pedidos pela equipe cearense pelo jogador...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 17:46

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:46

O Santos segue em busca de reforços para a sequência da temporada. A bola da vez na Vila Belmiro é o volante Fernando Sobral, de 27 anos, que pertence ao Ceará. A informação foi inicialmente divulgada pelo Globoesporte.com.O Departamento de Futebol do clube a comissão técnica de Fabián Bustos já aprovaram o nome do jogador, mas o Ceará não pretende facilitar a negociação. O Vozão pede cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões). A ideia do Peixe é tentar abater parte desse valor liberando dois jogadores do seu elenco. O restante seria parcelado.
As últimas conversas entre o Alvinegro Praiano e o time nordestino não evoluíram, visto que o Ceará não abre mão do valor integral pedido em dinheiro.Fernando Sobral está no Vozão desde 2009. No Campeonato Brasileiro da temporada passada, participou de 36 jogos, teve 81% de passes certos, 103 bolas longas certas, 100 desarmes e 39 interceptações. O contrato com a equipe cearense vai até o final de 2023.
Em 2021, o jogador foi cobiçado por Internacional e São Paulo, mas acabaram desistindo da negociação por conta dos altos valores pedidos pelo Ceará.
Crédito: FernandoSobraléumdosdestaquesdoCeará(Foto:StephenEliert/CearáSC

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