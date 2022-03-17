Santos tenta a contratação do volante Fernando Sobral, do Ceará

O Santos segue em busca de reforços para a sequência da temporada. A bola da vez na Vila Belmiro é o volante Fernando Sobral, de 27 anos, que pertence ao Ceará. A informação foi inicialmente divulgada pelo Globoesporte.com.O Departamento de Futebol do clube a comissão técnica de Fabián Bustos já aprovaram o nome do jogador, mas o Ceará não pretende facilitar a negociação. O Vozão pede cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões). A ideia do Peixe é tentar abater parte desse valor liberando dois jogadores do seu elenco. O restante seria parcelado.