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futebol

Santos tem valor penhorado por dívida com a Doyen Sports

Por atraso em parcela de acordo, Peixe terá que pagar mais de R$ 85 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 00:07

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 00:07

Crédito: Twitter/CONMEBOL
O Santos teve R$ 85,3 milhões penhorados judicialmente pela empresa Doyen Sports, por conta do não pagamento da última parcela do acordo de 5 milhões deu euros (R$ 33 mi, no câmbio do dia) com entidade. A quantia havia vencido em setembro. Como a decisão foi tomada em primeira instância, cabe recurso.
A Justiça instituiu que o Peixe terá que depositar em juízo valores referentes a negociações, mecanismos de solidariedade e direitos de transmissão.
A informação foi publicada inicialmente pelo “UOL”. O acordo entre o Alvinegro e a Doyen foi firmado pelo ex-presidente, Modesto Roma Júnior, que deixou o clube em 2017. A dívida de 15 milhões de euros foi dividida em três parcelas. No entanto, era prevista uma multa e 10 milhões de euros (R$ 66 mi) caso uma delas não fosse paga, como aconteceu e, com isso, a dívida original foi praticamente dobrada.
O valor da dívida já é computado no montante geral, que representa uma quantia superior a R$ 300 milhões, de acordo com a abertura de contas promovida pelo presidente em exercício, Orlando Rollo, na última quarta-feira (30).

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