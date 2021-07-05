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Santos tem tempo curto, desfalques e dúvidas para pegar Athletico-PR

Técnico Fernando Diniz, suspenso para o duelo por ter levado terceiro amarelo em BH, terá somente um treino para resolver quem entra em campo contra os paranaenses na terça...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 08:00
Crédito: Fernando Diniz terá problemas para escalar o Santos que entra em campo na terça (Divulgação Santos FC
O técnico Fernando Diniz tem muitos desafios para a próxima partida do Santos, contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro: o pouco tempo de recuperação e os desfalques. O próprio treinador está suspenso para a partida.O Alvinegro voltou para Santos na manhã deste domingo, após a derrota por 2 a 0 para o América, em Belo Horizonte, e só terá um treino antes do duelo contra os paranaenses, que acontecerá nesta segunda, às 15h30, no CT Rei Pelé.Diniz não contará com um titular de sua equipe. O lateral Pará recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste sábado, e está fora do duelo. Madson, tão pedido pela torcida santista, deve ganhar uma chance.
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Em relação ao goleiro John, que mesmo participando de algumas atividades vem sendo preservado em razão de uma entorse no joelho, sofrida no clássico contra o São Paulo, e Alison, que saiu sentindo também o joelho no duelo contra o Grêmio, ambos ainda são dúvidas, mas não devem atuar na terça-feira.
O zagueiro Luan Peres, que está em negociação adiantada com o Olympique de Marseille, não deve atuar até que a negociação seja concretizada - ou para sair, ou não. Kaiky deve ser mantido no time.
A boa notícia é que Kaio Jorge, que passou por um controle de carga durante o fim de semana para minimizar os riscos de lesões, deve voltar ao time titular.

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