Santos tem tempo curto, desfalques e dúvidas para pegar Athletico-PR

Crédito: Fernando Diniz terá problemas para escalar o Santos que entra em campo na terça (Divulgação Santos FC

O técnico Fernando Diniz tem muitos desafios para a próxima partida do Santos, contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro: o pouco tempo de recuperação e os desfalques. O próprio treinador está suspenso para a partida.O Alvinegro voltou para Santos na manhã deste domingo, após a derrota por 2 a 0 para o América, em Belo Horizonte, e só terá um treino antes do duelo contra os paranaenses, que acontecerá nesta segunda, às 15h30, no CT Rei Pelé.Diniz não contará com um titular de sua equipe. O lateral Pará recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste sábado, e está fora do duelo. Madson, tão pedido pela torcida santista, deve ganhar uma chance.

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Em relação ao goleiro John, que mesmo participando de algumas atividades vem sendo preservado em razão de uma entorse no joelho, sofrida no clássico contra o São Paulo, e Alison, que saiu sentindo também o joelho no duelo contra o Grêmio, ambos ainda são dúvidas, mas não devem atuar na terça-feira.

O zagueiro Luan Peres, que está em negociação adiantada com o Olympique de Marseille, não deve atuar até que a negociação seja concretizada - ou para sair, ou não. Kaiky deve ser mantido no time.