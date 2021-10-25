Santos tem semana com tempo curto para treinos; veja programação

O Santos divulgou o cronograma para a semana de extrema importância no clube. O Peixe tem dois jogos entre quarta-feira e sábado. No meio de semana enfrenta o Fluminense, na Vila Belmiro. Já no final de semana, vai para Curitiba enfrentar o Athletico-PR. Os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.A semana santista começou nesta segunda-feira (25), na parte da tarde. O elenco treinou no CT Rei Pelé já de olho no confronto contra o Tricolor carioca. Nesta terça-feira (26), o técnico Fábio Carille tem o último dia de preparação antes da partida.
Na quinta-feira, o Santos treina novamente na parte da tarde. Em seguida viaja para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR. Ainda está marcado um último treino no Sul do país antes do duelo.Veja a programação completa:
Terça-feira (26)Treino às 15h30 no CT Rei Pelé, em Santos.
Quarta-feira (27)Santos FC x Fluminense - Vila Belmiro - 19h - Campeonato Brasileiro.
Quinta-feira (28)Treino às 15h30 no CT Rei Pelé, em Santos.
Saída para Curitiba após o treino.
Sexta-feira (29)Treino às 10h30 em Curitiba.
Sábado (30)Athletico-PR x Santos FC - Arena da Baixada - 17h - Campeonato Brasileiro.