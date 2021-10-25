Santos tem semana com tempo curto para treinos; veja programação

O Santos divulgou o cronograma para a semana de extrema importância no clube. O Peixe tem dois jogos entre quarta-feira e sábado. No meio de semana enfrenta o Fluminense, na Vila Belmiro. Já no final de semana, vai para Curitiba enfrentar o Athletico-PR. Os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.A semana santista começou nesta segunda-feira (25), na parte da tarde. O elenco treinou no CT Rei Pelé já de olho no confronto contra o Tricolor carioca. Nesta terça-feira (26), o técnico Fábio Carille tem o último dia de preparação antes da partida.