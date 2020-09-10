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Santos tem reunião na CBF para discutir decisões do VAR

Presidente José Carlos Peres e mais dois representantes santistas se reunirão com três homens fortes da entidade máxima do futebol brasileiro...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 22:36

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 22:36
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos prepara ida à sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (10) para reclamar das recentes decisões da arbitragem de vídeo contra o clube. O presidente José Carlos Peres, o membro do comitê de gestão Matheus Rodrigues e o analista de desempenho Bebeto Sauthier participarão de uma reunião com o chefe da arbitragem, Leonardo Gaciba, além do presidente e secretário da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo e Walter Feldman.
Um dossiê com as imagens de todos os lances contrários ao Peixe que tiveram a influência do VAR foram separados pela análise de desempenho santista e serão discutidos na reunião. Uma das principais reclamações dos santistas é o tempo de demora na tomada de decisão que, segundo eles, interferiu no resultado, esfriando os atletas do Peixe.

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