Santos tem reunião na CBF para discutir decisões do VAR

O Santos prepara ida à sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (10) para reclamar das recentes decisões da arbitragem de vídeo contra o clube. O presidente José Carlos Peres, o membro do comitê de gestão Matheus Rodrigues e o analista de desempenho Bebeto Sauthier participarão de uma reunião com o chefe da arbitragem, Leonardo Gaciba, além do presidente e secretário da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo e Walter Feldman.

Um dossiê com as imagens de todos os lances contrários ao Peixe que tiveram a influência do VAR foram separados pela análise de desempenho santista e serão discutidos na reunião. Uma das principais reclamações dos santistas é o tempo de demora na tomada de decisão que, segundo eles, interferiu no resultado, esfriando os atletas do Peixe.