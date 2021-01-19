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futebol

Santos tem retornos no último treino antes da viagem para o Ceará

John e Wagner Leonardo cumpriram a quarentena depois de testarem positivo para Covid e estão de volta aos treinos. Cuca deve usar time misto contra o Fortaleza na quinta...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:58
Crédito: João Paulo e John disputam posição no Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos fez nesta terça-feira seu último treinamento antes da viagem para o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza na quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Cuca contou com dois "reforços": John e Wagner Leonardo se reapresentaram depois de cumprirem o isolamento social por conta do Covid-19 e estão à disposição para o jogo.Cuca deve montar um time alternativo contra o Fortaleza, já pensando no planejamento para a final da Copa Libertadores da América. O treinador já admitiu não tem a intenção de escalar força máxima nos três jogos até a decisão, mas que não vai deixar de competir no Brasileirão.Alguns desfalques são certos para o jogo desta quinta são certos. Alison está com Covid. Jobson sofreu lesão no joelho direito e vai ficar de seis a oito meses afastado dos gramados, assim como Carlos Sánchez e Raniel. Luan Peres ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e não deve ser escalado em Fortaleza.O time será definido somente no treinamento desta quarta-feira, já no Ceará, mas o técnico Cuca deve poupar algumas das principais peças da equipe, como Marinho e Soteldo.
Santos e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. O Peixe ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Já os cearenses estão com 32, na 16ª posição.

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