Santos tem retornos no último treino antes da viagem para o Ceará

O Santos fez nesta terça-feira seu último treinamento antes da viagem para o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza na quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Cuca contou com dois "reforços": John e Wagner Leonardo se reapresentaram depois de cumprirem o isolamento social por conta do Covid-19 e estão à disposição para o jogo.Cuca deve montar um time alternativo contra o Fortaleza, já pensando no planejamento para a final da Copa Libertadores da América. O treinador já admitiu não tem a intenção de escalar força máxima nos três jogos até a decisão, mas que não vai deixar de competir no Brasileirão.Alguns desfalques são certos para o jogo desta quinta são certos. Alison está com Covid. Jobson sofreu lesão no joelho direito e vai ficar de seis a oito meses afastado dos gramados, assim como Carlos Sánchez e Raniel. Luan Peres ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e não deve ser escalado em Fortaleza.O time será definido somente no treinamento desta quarta-feira, já no Ceará, mas o técnico Cuca deve poupar algumas das principais peças da equipe, como Marinho e Soteldo.