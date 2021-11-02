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futebol

Santos tem quase 23% de crescimento no número de sócios em um mês

Peixe atingiu a marca de 27 mil sócios adimplentes nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 13:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:00

Crédito: Pedro Alvarez
O Santos atingiu a marca de 27 mil sócios adimplentes nesta terça-feira. A volta do público aos estádios deu um impulso ao programa, além de correntes nas redes sociais de torcedores apoiando o momento do time.No dia 3 de outubro, antes da volta do público aos estádios, o Santos tinha 21.95o sócios, o que representa um crescimento de 22,7% em apenas 30 dias.
"O crescimento do Sócio Rei do Santos está sendo obviamente impulsionado pela volta do público aos estádios, mas o Santos abriu uma série de ações que estão ajudando a acelerar esse aumento do quadro associativo do clube. Montamos uma estrutura de Call Center, onde o Santos sai de uma postura passiva em relação ao Sócio, e passa a ser ativo na busca da volta dos sócios ao clube", afirmou o gerente de marketing do Peixe, Rafael Soares, em entrevista recente ao LANCE!/Diário do Peixe.Dos três jogos do Santos na Vila Belmiro, a torcida esgotou todos os ingressos. Contra o Grêmio sequer abriu a venda para não sócios, diante o América-MG voltou a lotar e contra o Fluminense, mesmo depois de derrota e jogo no meio da semana, a torcida lotou a Vila Belmiro.
O clube possui três categorias de sócio: Silver, Gold e Black. O torcedor interessado em se associar ao Santos pode fazer a sua adesão diretamente no site do Sócio Rei.

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