Santos tem problemas na zaga para enfrentar o Sport em Recife

O Santos deve ter problemas na defesa para enfrentar o Sport, nesta quinta-feira (20), às 19h15, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Lucas Veríssimo, com um corte no joelho, e Luiz Felipe, que sofreu uma avulsão no tendão do adutor esquerdo, devem ser desfalques para o técnico Cuca.
Outro problema é no gol. Apesar de ter falado, via assessoria de imprensa, que não deveria ser problema para a partida, o goleiro Vladimir, com uma pancada no pé, trabalhou na parte interna do CT e é dúvida.
Diante da dúvida no setor defensivo, Cuca terá mais um treino para definir a equipe. Uma possível escalação é a seguinte: João Paulo (Vladimir); Pará, Alex Nascimento (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.