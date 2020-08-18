Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos tem problemas na zaga para enfrentar o Sport em Recife

Lucas Veríssimo e Vladimir não treinaram no campo nesta terça-feira e podem ser desfalques para a partida contra o Sport. Alex e João Paulo devem ser os substitutos...
LanceNet

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:23

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos deve ter problemas na defesa para enfrentar o Sport, nesta quinta-feira (20), às 19h15, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Lucas Veríssimo, com um corte no joelho, e Luiz Felipe, que sofreu uma avulsão no tendão do adutor esquerdo, devem ser desfalques para o técnico Cuca.
Outro problema é no gol. Apesar de ter falado, via assessoria de imprensa, que não deveria ser problema para a partida, o goleiro Vladimir, com uma pancada no pé, trabalhou na parte interna do CT e é dúvida.
Diante da dúvida no setor defensivo, Cuca terá mais um treino para definir a equipe. Uma possível escalação é a seguinte: João Paulo (Vladimir); Pará, Alex Nascimento (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados