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futebol

Santos tem primeira reunião sobre Derick, mas não faz proposta

Defensor, de 18 anos, tem contrato apenas até o final de setembro deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 11:03

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 11:03

Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A diretoria do Santos teve uma primeira conversa com os representantes do zagueiro Derick no início desta semana, mas não houve avanço nas negociações para a renovação do contrato do defensor, que termina no dia 30 de setembro deste ano.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNo encontro desta semana, Jorge Andrade, gerente de futebol do clube, demonstrou interesse na renovação por mais 5 anos, afirmou que o Santos aposta muito e tem planos para o jogador, mas não fez uma proposta formal para o novo contrato.Um novo encontro com os representantes do jogador, que são os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo, hoje no Real Madrid, ficou programado para o início de março.Derick tem 18 anos, diversas passagens por seleções de base e já estreou no profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o jogador se manifestou sobre o momento em uma redes social. Veja abaixo.

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