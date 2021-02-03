Santos tem primeira reunião sobre Derick, mas não faz proposta

A diretoria do Santos teve uma primeira conversa com os representantes do zagueiro Derick no início desta semana, mas não houve avanço nas negociações para a renovação do contrato do defensor, que termina no dia 30 de setembro deste ano.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNo encontro desta semana, Jorge Andrade, gerente de futebol do clube, demonstrou interesse na renovação por mais 5 anos, afirmou que o Santos aposta muito e tem planos para o jogador, mas não fez uma proposta formal para o novo contrato.Um novo encontro com os representantes do jogador, que são os mesmos que cuidam da carreira do atacante Rodrygo, hoje no Real Madrid, ficou programado para o início de março.Derick tem 18 anos, diversas passagens por seleções de base e já estreou no profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o jogador se manifestou sobre o momento em uma redes social. Veja abaixo.