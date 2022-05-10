Santos tem melhor defesa, melhor ataque e é o time mais disciplinado do Brasileirão

O Santos está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e possui bons números da competição. Invicto nos jogos como mandante na Vila Belmiro, o time de Fabián Bustos possui o melhor ataque da competição, com 10 gols marcados nessas cinco primeiras rodadas ao lado do Coritiba. O São Paulo está na sequência, com 9 gols.A equipe ainda possui a melhor defesa do Brasileirão ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional e Flamengo, com 4 gols sofridos cada.