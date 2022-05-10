Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santos tem melhor defesa, melhor ataque e é o time mais disciplinado do Brasileirão
futebol

Santos tem melhor defesa, melhor ataque e é o time mais disciplinado do Brasileirão

Equipe comandada por Fabián Bustos termina rodada na vice-liderança da competição...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 09:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 09:22
O Santos está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e possui bons números da competição. Invicto nos jogos como mandante na Vila Belmiro, o time de Fabián Bustos possui o melhor ataque da competição, com 10 gols marcados nessas cinco primeiras rodadas ao lado do Coritiba. O São Paulo está na sequência, com 9 gols.A equipe ainda possui a melhor defesa do Brasileirão ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional e Flamengo, com 4 gols sofridos cada.
O Peixe é o time mais disciplinado ao lado do Flamengo, com 10 cartões amarelos recebidos e nenhum vermelho. O América-MG também recebeu apenas 10 amarelos, mas já teve três vermelhos.São 10 pontos em cinco rodadas com três vitórias, um empate e uma derrota. O início de campeonato do time comandado por Fabián Bustos já é superior ao início de Jorge Sampaoli, em 2019.
Crédito: FabiánBustostemótimoaproveitamentonocomandodoSantos(Divulgação/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados