Santos tem melhor defesa, melhor ataque e é o time mais disciplinado do Brasileirão

O Santos está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e possui bons números da competição. Invicto nos jogos como mandante na Vila Belmiro, o time de Fabián Bustos possui o melhor ataque da competição, com 10 gols marcados nessas cinco primeiras rodadas ao lado do Coritiba. O São Paulo está na sequência, com 9 gols.A equipe ainda possui a melhor defesa do Brasileirão ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional e Flamengo, com 4 gols sofridos cada.
O Peixe é o time mais disciplinado ao lado do Flamengo, com 10 cartões amarelos recebidos e nenhum vermelho. O América-MG também recebeu apenas 10 amarelos, mas já teve três vermelhos.São 10 pontos em cinco rodadas com três vitórias, um empate e uma derrota. O início de campeonato do time comandado por Fabián Bustos já é superior ao início de Jorge Sampaoli, em 2019.