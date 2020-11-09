Santos tem mais casos de Covid-19 e fará testagem no elenco nesta terça

O Santos tem uma preocupação séria para os próximos dias. Além do técnico Cuca e de catorze atletas do time feminino, o gerente de futebol Jorge Andrade e o médico do Peixe, Guilherme Faggioni, também testaram positivo para a doença. A notícia sobre o dirigente foi inicialmente publicada pelo 'UOL'.

Cuca testou positivo para Covid-19 no último sábado, e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por precaução, já que o treinador realizou uma cirurgia no coração recentemente. Já no domingo, catorze jogadoras do Santos foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, exames confirmaram que Jorge Andrade, gerente de futebol, e Guilherme Faggioni, médico do clube, também estão com Covid-19.Preocupado com o risco de uma contaminação ainda maior, o Peixe realizará novos exames no elenco e na comissão técnica na próxima terça-feira (10), data da reapresentação do elenco. Na quinta, vai repetir os testes para a partida contra o Internacional, que será disputada domingo (15), como pede o protocolo da CBF.