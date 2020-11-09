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Santos tem mais casos de Covid-19 e fará testagem no elenco nesta terça

Além do técnico Cuca e de catorze jogadoras do futebol feminino, Jorge Andrade, gerente de futebol, e Guilherme Faggioni, médico do clube, também estão com o novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 15:27

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:27

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos tem uma preocupação séria para os próximos dias. Além do técnico Cuca e de catorze atletas do time feminino, o gerente de futebol Jorge Andrade e o médico do Peixe, Guilherme Faggioni, também testaram positivo para a doença. A notícia sobre o dirigente foi inicialmente publicada pelo 'UOL'.
Cuca testou positivo para Covid-19 no último sábado, e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por precaução, já que o treinador realizou uma cirurgia no coração recentemente. Já no domingo, catorze jogadoras do Santos foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, exames confirmaram que Jorge Andrade, gerente de futebol, e Guilherme Faggioni, médico do clube, também estão com Covid-19.Preocupado com o risco de uma contaminação ainda maior, o Peixe realizará novos exames no elenco e na comissão técnica na próxima terça-feira (10), data da reapresentação do elenco. Na quinta, vai repetir os testes para a partida contra o Internacional, que será disputada domingo (15), como pede o protocolo da CBF.
Vale lembrar que o Santos realizou testes em toda a delegação logo após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, na última semana, pela Copa do Brasil. Na ocasião, todos os jogadores tiveram resultado negativo.

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