Santos tem conflito entre partes física e tática contra o Ceará; entenda

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Assim como a preparação para o empate em a 1 a 1 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos chega ao duelo contra o Ceará, neste sábado (05), às 21h, pela oitava rodada da competição, no estádio do Castelão, com apenas um treinamento.

Após ter uma semana livre, sem jogos, na semana passada, o Peixe entrou em uma maratona intensa de jogos, que perdurará pelo menos até o dia 25 de outubro, sempre com partidas tanto no meio, quanto no fim das semanas. A carga excessiva de jogos tem gerado uma preocupação grande ao técnico Cuca, que é entender os limites físicos dos atletas que ele considera titular e saber quando poupar, o que pode ser o caso contra o Vozão. Logo após o duelo contra o time carioca, na quarta-feira, o técnico santista já havia admito que o rodízio no elenco seria necessário.

No caso do duelo contra os cearenses, ainda há um agravante ao Alvinegro Praiano, a viagem. Como enfrentou o cruz-maltino em casa, o Santos ainda conseguiu fazer uma preparação tática de véspera. Já nesta sexta-feira (04), único dia de trabalho visando o duelo diante do Ceará, o treinador do Peixe preferiu testar a parte física dos jogadores.