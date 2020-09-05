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futebol

Santos tem conflito entre partes física e tática contra o Ceará; entenda

Sem vencer há três partidas, Peixe terá maratona importante após duelo contra o Vozão...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Assim como a preparação para o empate em a 1 a 1 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos chega ao duelo contra o Ceará, neste sábado (05), às 21h, pela oitava rodada da competição, no estádio do Castelão, com apenas um treinamento.
Após ter uma semana livre, sem jogos, na semana passada, o Peixe entrou em uma maratona intensa de jogos, que perdurará pelo menos até o dia 25 de outubro, sempre com partidas tanto no meio, quanto no fim das semanas. A carga excessiva de jogos tem gerado uma preocupação grande ao técnico Cuca, que é entender os limites físicos dos atletas que ele considera titular e saber quando poupar, o que pode ser o caso contra o Vozão. Logo após o duelo contra o time carioca, na quarta-feira, o técnico santista já havia admito que o rodízio no elenco seria necessário.
No caso do duelo contra os cearenses, ainda há um agravante ao Alvinegro Praiano, a viagem. Como enfrentou o cruz-maltino em casa, o Santos ainda conseguiu fazer uma preparação tática de véspera. Já nesta sexta-feira (04), único dia de trabalho visando o duelo diante do Ceará, o treinador do Peixe preferiu testar a parte física dos jogadores.
Após enfrentar o Ceará, o Santos terá uma sequência de jogos duros e importantes, contra Atlético-MG e o clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e o Olimpia (PAR), pela Libertadores.

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