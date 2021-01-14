Santos tem campanha melhor na edição do que na caminhada do Tri da Copa Libertadores

A campanha do Santos na Taça Libertadores de 2020 é melhor que a de 2011, quando o Peixe foi Tricampeão da competição. Na atual edição são 8 vitórias, 3 empates e 1 derrotas nas doze partidas disputadas até a semifinal, o que dá um aproveitamento de 75%.Em 2011, foram 7 vitórias, 6 empates e 1 derrota nos quatorze jogos até o título, o que dá um aproveitamento de 64,2%. Na conquista do Tri foram 20 gols marcados e 13 gols sofridos. Neste ano, já foram os mesmos 20 gols marcados, mas apenas três gols sofridos.O Peixe começou a campanha ainda com Jesualdo Ferreira. O técnico português venceu duas partidas pela Libertadores até a chegada de Cuca, velho conhecido, que foi o principal nome no trabalho santista. Depois de eliminar a LDU, o Grêmio e o Boca Juniors nas fases eliminatórias, o Peixe é finalista e enfrenta o Palmeiras em busca do quarto título de Copa Libertadores.