Santos tem campanha melhor na edição do que na caminhada do Tri da Copa Libertadores

A campanha do Santos na Taça Libertadores de 2020 é melhor que a de 2011, quando o Peixe foi Tricampeão da competição. Na atual edição são 8 vitórias, 3 empates e 1 derrotas nas doze partidas disputadas até a semifinal, o que dá um aproveitamento de 75%.Em 2011, foram 7 vitórias, 6 empates e 1 derrota nos quatorze jogos até o título, o que dá um aproveitamento de 64,2%. Na conquista do Tri foram 20 gols marcados e 13 gols sofridos. Neste ano, já foram os mesmos 20 gols marcados, mas apenas três gols sofridos.O Peixe começou a campanha ainda com Jesualdo Ferreira. O técnico português venceu duas partidas pela Libertadores até a chegada de Cuca, velho conhecido, que foi o principal nome no trabalho santista. Depois de eliminar a LDU, o Grêmio e o Boca Juniors nas fases eliminatórias, o Peixe é finalista e enfrenta o Palmeiras em busca do quarto título de Copa Libertadores.
Veja os números da campanha de 2011:
Fase de Grupos
15/02/2011 - Deportivo Táchira 0 x 0 Santos02/03/2011 - Santos 1 x 1 Cerro Porteño16/03/2011 - Colo Colo 3 x 2 Santos06/04/2011 - Santos 3 x 2 Colo Colo14/04/2011 - Cerro Porteño 1 x 2 Santos20/04/2011 - Santos 3 x 1 Deportivo Táchira
Oitavas de final
27/04/2011 - Santos 1 x 0 América03/05/2011 - América 0 x 0 Santos
Quartas de final
11/05/2011 - Once Caldas 0 x 1 Santos18/05/2011 - Santos 1 x 1 Once Caldas
Semifinal
25/05/2011 - Santos 1 x 0 Cerro Porteño01/06/2011 - Cerro Porteño 3 x 3 Santos
Final
15/06/2011 - Peñarol 0 x 0 Santos22/06/2011 - Santos 2 x 1 Peñarol
Veja os números da campanha de 2020:
Fase de grupos
03/03/2020 - Defensa y Justicia 1 x 2 Santos10/03/2020 - Santos 1 x 0 Delfín15/09/2020 - Santos 0 x 0 Olímpia24/09/2020 - Delfín 1 x 2 Santos01/10/2020 - Olímpia 2 x 3 Santos20/10/2020 - Santos 2 x 1 Defensa y Justicia
Oitavas de final
24/11/2020 - LDU 1 x 2 Santos01/12/2020 - Santos 0 x 1 LDU
Quartas de final
09/12/2020 - Grêmio 1 x 1 Santos16/12/2020 - Santos 4 x 1 Santos
Semifinal
06/01/2021 - Boca Juniors 0 x 0 Santos13/01/2021 - Santos 3 x 0 Boca Juniors