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futebol

Santos tem bom aproveitamento contra equipes no Z-4 do Brasileiro

São quatro partidas, com duas vitórias e dois empates, além de aproveitamento perto de 77%. O duelo deste domingo é contra o Vasco, 17º colocado, em São Januário
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Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 06:30
Crédito: Santos e Vasco empataram no primeiro turno, em 2 a 2 (Ivan Storti/Santos FC
O Santos tem bom aproveitamento contra as equipes que estão no Z-4 do Campeonato Brasileiro. São quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. O aproveitamento é perto de 77%.
O próximo adversário do Peixe é o Vasco, neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino é o 17º colocado, com 25 pontos.
No duelo do primeiro turno, empate entre Santos e Vasco em 2 a 2, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro reclamou de erros da arbitragem.
>> VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO Coritiba, Botafogo e Goiás completam a zona do rebaixamento. O Peixe venceu o Coxa, por 2 a 1, e o Goiás, por 3 a 2, além de empatar com o Botafogo, em 0 a 0, no estádio Nilton Santos.
Para o duelo contra o Vasco, o Santos não contará com os lesionados Pará e Jobson. O técnico Cuca ainda vai decidir se o zagueiro Luan Peres viaja ao Rio de Janeiro.
Um possível Santos é: John; Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Láercio) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.
O Santos é o oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos. Na Libertadores, no entanto, é semifinalista e aguarda o vencedor entre Racing e Boca Juniors, ambos da Argentina.

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