Santos tem bom aproveitamento contra equipes no Z-4 do Brasileiro

Crédito: Santos e Vasco empataram no primeiro turno, em 2 a 2 (Ivan Storti/Santos FC

O Santos tem bom aproveitamento contra as equipes que estão no Z-4 do Campeonato Brasileiro. São quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. O aproveitamento é perto de 77%.

O próximo adversário do Peixe é o Vasco, neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino é o 17º colocado, com 25 pontos.

No duelo do primeiro turno, empate entre Santos e Vasco em 2 a 2, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro reclamou de erros da arbitragem.

>> VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO Coritiba, Botafogo e Goiás completam a zona do rebaixamento. O Peixe venceu o Coxa, por 2 a 1, e o Goiás, por 3 a 2, além de empatar com o Botafogo, em 0 a 0, no estádio Nilton Santos.

Para o duelo contra o Vasco, o Santos não contará com os lesionados Pará e Jobson. O técnico Cuca ainda vai decidir se o zagueiro Luan Peres viaja ao Rio de Janeiro.

Um possível Santos é: John; Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Láercio) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.