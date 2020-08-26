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Santos tem ausência de Marinho e volta de desfalques em treinamento

Após otimismo no tratamento incial, atacante passará por exames nos próximos dias e tem chances de desfalcar o Peixe contra o Flamengo no domingo (30)...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 18:27
Marinho não foi a campo no treinamento do Santos nesta quarta-feira (23). O jogador fez um trabalho específico na parte interna do CT Rei Pelé e ainda passará por exames.
O quadro do jogador mudou nos últimos dias. Após deixar o campo com dores na coxa no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (23), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi, o atleta foi tratado na segunda-feira (24) e, a princípio, não preocupava. No dia seguinte, o jogador publicou que realizaria exames, o que não aconteceu.
A presença do atacante, que é artilheiro do Peixe na temporada, com seis gols, no duelo contra o Flamengo, neste domingo (30), às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, dependerá do diagnostico da reavaliação. Recuperação
O goleiro Vladimir, que se recuperava de um processo inflamatório no pé direito, e os atacantes Raniel, que há mais de um mês lidava com um trauma no joelho esquerdo, e Uribe, que sentiu dores no mesmo local, treinaram com bola nesta quarta-feira (26).

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