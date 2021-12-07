Santos tem 16% de chance de conquistar vaga na Libertadores. Veja as combinações

O Santos tem 16% de chances de conquistar uma vaga na Copa Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Atualmente na 11ª colocação, com 49 pontos, a equipe de Fábio Carille venceu o Flamengo no Maracanã e aumentou as chances de uma vaga na competição, que era de 2,6%.Para tentar uma vaga na Taça Libertadores, o time precisa vencer Cuiabá na Vila Belmiro e ainda contar com três de quatro possíveis combinações: Fluminense perder para a Chapecoense, América-MG não ganhar do São Paulo, Ceará não ganhar do Palmeiras e Atlético-GO não ganhar do Flamengo.

Os seis primeiros colocados (Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino) mais o Athletico-PR, que conquistou a Copa Sul-Americana, já estão garantidos na Libertadores 2022. Fluminense e América-MG que compõem o G8 estão na pré-Libertadores.São mais seis vagas para a Sul-Americana, que hoje englobam Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional, São Paulo e Cuiabá até a 15ª colocação pois o Athletico-PR, que já está garantido na Libertadores, hoje ocupa a 14ª colocação do Brasileiro. Apenas o 16ª colocado, o Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, não tem vaga em nenhuma competição sul-americana.