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Santos tem 1% de chance de rebaixamento após vitória sobre o Fortaleza

Peixe chegou aos 45 pontos e abriu oito de vantagem sobre o primeiro time no Z4, o Bahia...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 09:46
O Santos tem 1% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille venceu o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro, e chegou a 45 pontos, praticamente sacramentando a permanência na Série A. Ao final da rodada 34, a chance de rebaixamento era de 9%.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense já está rebaixada, o Sport na vice lanterna tem 98% de chance de cair, o Grêmio com 85% e o Bahia com 47%. Subindo a tabela temos: Juventude com 27%, Atlético-GO com 21%, São Paulo com 10%, Athletico-PR com 7% e Cuiabá com 4%.
Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento além da torcida na Vila Belmiro para apoiar o time. Depois perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e voltou a perder para o América-MG.
Recebeu o Fluminense com a casa cheia mais uma vez e conseguiu uma recuperação vencendo os cariocas. Depois venceu o Athletico-PR fora e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição. Perdeu o clássico para o Palmeiras, mas conseguiu outros três resultados positivos vencendo Red Bull Bragantino e Chapecoense e empatando com o Atlético-GO.No último domingo perdeu o clássico para o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena. Conseguiu vencer Fortaleza em casa nesta quinta-feira e respira mais aliviado na tabela. O Peixe vai atuar como visitante contra Internacional e Flamengo. Na última rodada recebe o Cuiabá, que também briga na parte debaixo da tabela.
Crédito: MarcosLeonardofezosdoisgolsdoSantosnavitóriasobreoFortaleza(Foto:IvanStorti/SantosFC

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