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Santos supera R$ 1 milhão em arrecadação com "Token da Vila"

Peixe vendeu mais de 20 mil unidades apenas três dias após o lançamento do projeto...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 09:10

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 09:10
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Menos de três dias após o lançamento, o Token da Vila já rendeu mais de R$ 1 milhão ao Santos. Até a noite desta quinta-feira, o Peixe já havia vendido mais de 20 mil token da oferta inicial de 600 mil unidades a R$ 50 cada.O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, participou de uma Live no Canal do Diário do Peixe no Youtube e considerou bastante positivo o retorno do projeto em seus primeiros dias.
- A gente sabe que é um produto muito novo, muita gente ainda vai passar a conhecer e a gente espera chegar ao valor de R$ 30 milhões que colocamos na cesta. Com a divulgação mais forte do produto, vamos chegar no número que estamos esperando e vai ser um sucesso.O diretor executivo do Mercado Bitcoin, Ronaldo Torturella, também reforçou a boa procura pelos Tokens da Vila.
- A gente fez um produto incrível. Já vendemos mais de 20 mil Tokens, está super dentro do que a gente esperava. É um número bem expressivo. A gente tem muito mais para vender, mas comparativamente com outros tokens está super bem - afirmou Torturella.

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