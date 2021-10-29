Santos supera R$ 1 milhão em arrecadação com "Token da Vila"

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Menos de três dias após o lançamento, o Token da Vila já rendeu mais de R$ 1 milhão ao Santos. Até a noite desta quinta-feira, o Peixe já havia vendido mais de 20 mil token da oferta inicial de 600 mil unidades a R$ 50 cada.O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, participou de uma Live no Canal do Diário do Peixe no Youtube e considerou bastante positivo o retorno do projeto em seus primeiros dias.

- A gente sabe que é um produto muito novo, muita gente ainda vai passar a conhecer e a gente espera chegar ao valor de R$ 30 milhões que colocamos na cesta. Com a divulgação mais forte do produto, vamos chegar no número que estamos esperando e vai ser um sucesso.O diretor executivo do Mercado Bitcoin, Ronaldo Torturella, também reforçou a boa procura pelos Tokens da Vila.